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Валерий Покровский дал прогноз на матч «Салават Юлаев» - «Металлург»

22 сентября 2017, 17:16
Сегодня, 22 сентября, в 19:00 часов наша хоккейная команда «Салават Юлаев» сразится на льду с магнитогорским «Металлургом». Отметим, что этот матч первый в выездной серии.

Известный экс-защитник молодежной сборной России Валерий Покровский дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» «Рейтингу Букмекеров».

- Пожалуй, самый интересный матч игрового дня. Обе команды в своих последних играх уступили. Играют одинаково нестабильно, что те, то и другие. И от «Магнитки», и от «Салавата» ждут, конечно же, большего.

По составу и набору игроков «Салават» выглядит интереснее, но у «Магнитки» есть главный козырь – Сергей Мозякин и более сбалансированный боевой состав. Будет много бросков и красивых комбинаций, матч будет интересный. Предпочтение отдаю «Металлург», который победит в одну или две шайбы. Мой прогноз – 3:2 или 4:2, - предполагает Валерий Покровский.

Убедиться в точности прогнозов экспертов можно будет уже сегодня. Матч будет транслироваться на телеканалах БСТ и МатчТВ. А следующая игра выездной серии ожидается уже 24 сентября. «Салават Юлаев» отправится в Екатеринбург, что сыграть с «Автомобилистом».

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