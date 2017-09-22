Валерий Покровский дал прогноз на матч «Салават Юлаев» - «Металлург»

Известный экс-защитник молодежной сборной России Валерий Покровский дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» «Рейтингу Букмекеров».
- Пожалуй, самый интересный матч игрового дня. Обе команды в своих последних играх уступили. Играют одинаково нестабильно, что те, то и другие. И от «Магнитки», и от «Салавата» ждут, конечно же, большего.
По составу и набору игроков «Салават» выглядит интереснее, но у «Магнитки» есть главный козырь – Сергей Мозякин и более сбалансированный боевой состав. Будет много бросков и красивых комбинаций, матч будет интересный. Предпочтение отдаю «Металлург», который победит в одну или две шайбы. Мой прогноз – 3:2 или 4:2, - предполагает Валерий Покровский.
Убедиться в точности прогнозов экспертов можно будет уже сегодня. Матч будет транслироваться на телеканалах БСТ и МатчТВ. А следующая игра выездной серии ожидается уже 24 сентября. «Салават Юлаев» отправится в Екатеринбург, что сыграть с «Автомобилистом».