Валерий Покровский дал прогноз на матч «Салават Юлаев» - «Металлург»

По составу и набору игроков «Салават» выглядит интереснее, но у «Магнитки» есть главный козырь – Сергей Мозякин и более сбалансированный боевой состав. Будет много бросков и красивых комбинаций, матч будет интересный. Предпочтение отдаю «Металлург», который победит в одну или две шайбы. Мой прогноз – 3:2 или 4:2, - предполагает Валерий Покровский.