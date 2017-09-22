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В Октябрьском районе Уфы на "Кросс-нации" вышло более двух тысяч человек

22 сентября 2017, 11:46
В забеге протяженностью в две тысячи километров приняли участие более двух тысяч жителей Октябрьского района Уфы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, спортивное событие состоялось в парке "Кашкадан".

Дистанцию преодолевали учащиеся школ, ссузов и вузов, коллективы организаций района, спортсмены, ветераны спорта и все любители активного и здорового образа жизни.

Самым старшим участником «Кросса нации» был признан 75-летний Анатолий Крюков.

Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными призами.

Напомним, спортивная акций "Кросс нации" проводится в городах России с 2004 года. Ее главная цель - то пропаганда здорового образа жизни.

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#Новости#Уфа#Наталья Кузнецова#Город
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