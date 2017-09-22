В Октябрьском районе Уфы на "Кросс-нации" вышло более двух тысяч человек

Как сообщает пресс-служба администрации города, спортивное событие состоялось в парке "Кашкадан".
Дистанцию преодолевали учащиеся школ, ссузов и вузов, коллективы организаций района, спортсмены, ветераны спорта и все любители активного и здорового образа жизни.
Самым старшим участником «Кросса нации» был признан 75-летний Анатолий Крюков.
Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными призами.
Напомним, спортивная акций "Кросс нации" проводится в городах России с 2004 года. Ее главная цель - то пропаганда здорового образа жизни.