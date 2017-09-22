В Башкирии осудят 27-летнего уфимца, обманувшего людей на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. В ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.
По данным следствия, обвиняемый с июля 2013 по июль 2015 года представлялся предпринимателем в сфере купли-продажи мяса и шкур крупнорогатого скота. Он активно рассказывал людям о том, как можно заработать деньги, с целью создать о себе положительный образ успешного бизнесмена, показывал потенциальным клиентам свои фермы, помещения, торговые точки.
При этом часть средств мужчина отдавал потерпевшим, а после скрывался. Всего от его действий пострадали 8 человек на сумму в более 2 млн рублей. Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.