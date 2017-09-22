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В Башкирии осудят 27-летнего уфимца, обманувшего людей на 2 млн рублей

22 сентября 2017, 09:50
Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В Башкирии осудят 27-летнего уфимца, обманувшего людей на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. В ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.

По данным следствия, обвиняемый с июля 2013 по июль 2015 года представлялся предпринимателем в сфере купли-продажи мяса и шкур крупнорогатого скота. Он активно рассказывал людям о том, как можно заработать деньги, с целью создать о себе положительный образ успешного бизнесмена, показывал потенциальным клиентам свои фермы, помещения, торговые точки.

При этом часть средств мужчина отдавал потерпевшим, а после скрывался. Всего от его действий пострадали 8 человек на сумму в более 2 млн рублей. Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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