В Башкирии осудят 27-летнего уфимца, обманувшего людей на 2 млн рублей

При этом часть средств мужчина отдавал потерпевшим, а после скрывался. Всего от его действий пострадали 8 человек на сумму в более 2 млн рублей. Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.