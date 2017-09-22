Повышение акцизов на бензин скажется на всех - эксперты

Правительством утвержден проект федерального бюджета на ближайшие три года. В нем учтены доходы от выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли (400 млрд руб каждый год) и от повышения акцизов на бензин (45 млрд руб за три года). Акцизы на бензин предполагается поднять в два этапа: по 50 коп с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. «Нефть и капитал» проанализировал последствия этих шагов.
Кроме нефтяников активнее пополнять госказну придется и рядовым россиянам, делает вывод издание. Граждане вместе с нефтяниками из собственного кармана будут оплачивать предполагаемое повышение топливных акцизов. Рост цен на топливо будет способствовать подорожанию товаров и услуг, и, как следствие, увеличению инфляции.
Компании также ожидают убытков: переложив повышение акцизов на покупателей бензина, они все равно столкнутся с сокращением доходов, ведь покупать его будут меньше из-за уменьшения деловой активности.
И это при том, что с переработкой нефти далеко не все в порядке.
Как сообщил изданию гендиректор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев, в результате реконструкции нефтеперерабатывающих заводов и пуска новых НПЗ, доля бензина в перерабатываемой нефти серьезно снизилась.
- Старые установки глубокой переработки нефти были выведены из эксплуатации для замены, новые пока еще не пущены, - сообщил эксперт. - Только в 2016 году началось восстановление этого производства. Если взять 2016 год, то дефицит бензинов в России составлял 7 млн тонн. При этом розничный рынок никак не страдал: АЗС снабжались на 100%.
По его словам, сложная обстановка с бензином в стране пока сохраняется, но в ближайшие 2-3 года объемы производства топлива в России возрастут до 60 млн тонн. Правда, произойдет это только в том случае, если компании смогут вовремя ввести в строй новые модернизированные мощности. Разумеется, если компании получат меньше прибыли от продажи бензина в розницу, то запуск новых мощностей опять будет отложен.
Источник в одной из ведущих нефтегазовых компании России сообщил изданию, что нефтяные компании выполнят все предписания правительства, но «если данный бизнес будет им совсем не выгоден, они могут и избавиться от перерабатывающих мощностей».
Источник напомнил, что США смогли создать сильнейшую в мире экономику благодаря низким ценам на энергоносители внутри страны. В результате дешевый бензин позволил развиваться транспорту и туризму, было создано огромное количество рабочих мест. Повышение цен для конечного потребителя в России вряд ли положительно скажется на экономике страны, делают вывод эксперты.
Неслучайно уже сейчас звучат заявления, что на инфляцию повышение акцизов на бензин сильно не повлияет. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал агентству Прайм:
- Если он один (фактор повышения акцизов на топливо в 2018 году), то он не может существенным образом повлиять на цену. Он (рост цен для конечных потребителей) будет, скорее всего, в общих планируемых параметрах. Бывали изменения акцизов на гораздо большую величину.
Полное изложение анализа последствий повышения акцизов на бензин читайте на сайте "Нефть и капитал".