Повышение акцизов на бензин скажется на всех - эксперты

Правительством утвержден проект федерального бюджета на ближайшие три года. В нем учтены доходы от выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли (400 млрд руб каждый год) и от повышения акцизов на бензин (45 млрд руб за три года). Акцизы на бензин предполагается поднять в два этапа: по 50 коп с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. «Нефть и капитал» проанализировал последствия этих шагов.