В Уфе самый дешевый бензин в Приволжском федеральном округе

Такие данные приводит Росстат.

Самый дешевый бензин в Приволжском федеральном округе – в Уфе, следует из данных Росстата.

Средняя стоимость 1 литра бензина в Уфе составляет 37 руб., на втором месте – Пенза, где его средняя стоимость составляет 37,14 руб., на третьем – Саранск (37,39 руб.). Самая высокая цена зафиксирована в Самаре – 38,01 руб.

Средняя цена бензина марки АИ-80 в Уфе -34,30 руб., АИ-92 – 36,22 руб., АИ – 39,33 руб.

Стоимость дизельного топлива в Уфе составляет 38,28 руб. за литр. По данному показателю Уфа занимает 9 место в ПФО.

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