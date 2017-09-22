Глава Башкирии рассказал, что он думает о реорганизации санаториев

Следует ли понимать его слова так, что сейчас в санаторно-курортной отрасли Башкирии современных высококвалифицированных специалистов нет, Рустэм Хамитов не уточнил. Он только оговорился, что «это те частности, которые не могут и не должны затмевать главного: в плане уникальных природных лечебных факторов, качества оздоровления, квалификации врачей, уровня организации отдыха наши санатории – лучшие в стране». Он также добавил, что модернизация санаторно-курортной отрасли тесно взаимосвязана с развитием туризма в республике. И две эти задачи мы рассматриваем в комплексе, опираясь на кластерный подход.