Глава Башкирии рассказал, что он думает о реорганизации санаториев

В журнале «Здравницы» вышло интервью главы Башкирии Рустэма Хамитова о нынешнем положении дел в санаторно-курортной отрасли региона. Одним из самых актуальных вопросов стала реорганизация башкирских здравниц. По словам главы республики, данный процесс должен завершиться до конца года. Речь идет об изменении организационной формы управления.
- ГУПы станут акционерными обществами. При этом санатории не будут проданы или переданы в частные руки, поскольку они выполняют важную социальную функцию в плане реабилитации наших ветеранов, инвалидов, оздоровления жителей республики, - пояснил Рустэм Хамитов.
- Акционирование будет способствовать привлечению инвесторов, готовых вкладывать ресурсы в строительство новых корпусов, расширение спектра медицинских услуг, позволит повысить эффективность работы самих учреждений.
Однако одна лишь смена формы собственности не поможет кардинально изменить ситуацию в отрасли к лучшему. Глава Башкирии дал понять, что сознает это.
- Необходимо развивать так называемый курортный маркетинг, расширять спектр услуг с учетом реальных потребностей населения. Большинство людей приезжают в санатории не только лечиться, но и отдыхать. Поэтому нужно развивать инфраструктуру отдыха и развлечений, чтобы каждый мог найти занятие по своим желаниям и потребностям, - заявил Рустэм Хамитов. - По-новому взглянуть на саму организацию санаторно-курортного дела способны современные, высококвалифицированные специалисты – управленцы, менеджеры среднего звена, маркетологи. Начатое реформирование отрасли как раз и призвано привлечь таких людей, показать им широкие возможности для работы, открыть перед ними горизонты.
Следует ли понимать его слова так, что сейчас в санаторно-курортной отрасли Башкирии современных высококвалифицированных специалистов нет, Рустэм Хамитов не уточнил. Он только оговорился, что «это те частности, которые не могут и не должны затмевать главного: в плане уникальных природных лечебных факторов, качества оздоровления, квалификации врачей, уровня организации отдыха наши санатории – лучшие в стране». Он также добавил, что модернизация санаторно-курортной отрасли тесно взаимосвязана с развитием туризма в республике. И две эти задачи мы рассматриваем в комплексе, опираясь на кластерный подход.