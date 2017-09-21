ЖК «Эрмитаж. Горсовет»: настоящий бизнес-класс в любимом районе Уфы

Хорошо, когда в родном городе есть места, в которые хочется возвращаться. Это может быть уютный сквер, дорогая сердцу аллея или даже целый район. А еще лучше, чтобы таким местом был родной дом. Любимая квартира в любимом районе. Например, на Горсовете, который сегодня по душе большинству уфимцев.
Сегодня здесь, в самом сердце Уфы, один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой» – строит жилой комплекс «Эрмитаж. Горсовет». Это первый в коллекции жилых комплексов настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж».
«Эрмитаж. Горсовет» создан для людей, которые ценят комфортные условия жизни и благополучие своей семьи. Будущих новоселов здесь ждут просторные парадные площадью до 230 кв. м, бесшумные скоростные лифты, дизайнерская отделка холлов и входных групп, удобные планировки и, конечно, благоустроенная придомовая территория с безопасными детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями и семейными зонами отдыха.
– Получить высокий результат возможно лишь при регулярном поэтапном контроле строительства. Несмотря на непростые экономические условия, наша компания всегда требовательно подходит к качеству строительства жилых комплексов. И опыт реализации более десяти объектов жилой и коммерческой недвижимости только лишний раз доказывает это. В мае мы сдали и заселили второй дом комфорт-квартала «Московский». И сейчас готовим к сдаче еще один наш объект – жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете. В настоящее время на объекте полным ходом ведутся внутренние работы, и уже в конце этого года мы планируем получить разрешение на заселение, – говорит руководитель департамента продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
На стройплощадке кипит работа – ведется устройство фасадов, установка бесшумных скоростных лифтов, проходят электромонтажные, сантехнические и внутренние отделочные работы. Одновременно ведется строительство комфортабельного подземного паркинга.
Сегодня каждый купивший трехкомнатную квартиру в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» сможет выбрать себе уникальный подарок: собственное место в благоустроенном паркинге, чистовую отделку или скидку до 10 процентов на свое будущее жилье. Кроме того, застройщик предлагает выгодные программы приобретения: ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку, а также обмен вторичного жилья на новую квартиру.
По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте glumilino.ru.