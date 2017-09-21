ЖК «Эрмитаж. Горсовет»: настоящий бизнес-класс в любимом районе Уфы

– Получить высокий результат возможно лишь при регулярном поэтапном контроле строительства. Несмотря на непростые экономические условия, наша компания всегда требовательно подходит к качеству строительства жилых комплексов. И опыт реализации более десяти объектов жилой и коммерческой недвижимости только лишний раз доказывает это. В мае мы сдали и заселили второй дом комфорт-квартала «Московский». И сейчас готовим к сдаче еще один наш объект – жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете. В настоящее время на объекте полным ходом ведутся внутренние работы, и уже в конце этого года мы планируем получить разрешение на заселение, – говорит руководитель департамента продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.