Встречи депутатов приравняют к митингам: В Башкирии остались вопросы

Депутатам, действительно, скоро придется привести нормы республиканского законодательства в соответствии с федеральным. И есть большая вероятность того, что для встреч со своими избирателями где-нибудь на улице или во дворе дома им придется вести бюрократическую переписку. Чтобы не быть оштрафованными на приличную сумму – до тридцати тысяч рублей.