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Встречи депутатов приравняют к митингам: В Башкирии остались вопросы

21 сентября 2017, 13:01
Сегодня в Уфе прошло пленарное заседание Госсобрания Башкирии.

На нем в первом чтении рассмотрели законопроект, приравнивающий встречи депутатов с населением к публичным мероприятиям, к тем же митингам.

Разумеется, это вызвало у некоторых депутатов некоторое сомнение.

- Кто будет определять, что встреча с гражданами создает помехи движению?- спросил депутат Вадим Старов.

- Например, возникла чрезвычайная ситуация, рушится дом. Жители дома просят о встрече с депутатом. Не получится ли так, что депутату придется сказать им: мне сначала надо согласовывать эту встречу с администрацией района или города? – задал вопрос депутат Загир Хакимов.

- Люди жалуются на действия муниципальной власти, и они же (муниципальные власти) будут давать разрешение на встречу? – также засомневался депутат Ильдар Исангулов.

На все эти вопросы представлявший закон ответил, что внимательно все посмотрит и ко второму чтению ответит на эти вопросы.

Немного ясности внес депутат Румиль Азнабаев:

- Здесь имеется в виду, что порядок встреч с населением будет приводиться в соответствие с федеральным законом об организации митингов и собраний. А там все уже прописано.

Депутатам, действительно, скоро придется привести нормы республиканского законодательства в соответствии с федеральным. И есть большая вероятность того, что для встреч со своими избирателями где-нибудь на улице или во дворе дома им придется вести бюрократическую переписку. Чтобы не быть оштрафованными на приличную сумму – до тридцати тысяч рублей.

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