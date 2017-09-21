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В Уфе женщинам помогут пройти обследование груди

21 сентября 2017, 20:07
В городе пройдет традиционная профилактическая акция «Розовая ленточка».

23 сентября в Уфе пройдет профилактическая акция «Розовая ленточка», в ходе которой уфимки смогут бесплатно пройти проверить при помощи врачей, нет ли у них в груди опухолей.

Как пояснили организаторы, такая акция, преследующая целью раннее выявление признаков рака молочной железы, проходит ежегодно. Каждая женщина, которая посетит мероприятие, сможет не только пройти обследование, но и получить бесплатную консультацию онколога.

Акция пройдет в поликлинике № 43 по адресу ул. М. Рыльского, 10 с 8:00 до 14:00. На прием к врачам можно попасть без направления.

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#Новости#Рак молочной железы#Татьяна Майорова,#Общество
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