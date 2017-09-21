В Уфе женщинам помогут пройти обследование груди

23 сентября в Уфе пройдет профилактическая акция «Розовая ленточка», в ходе которой уфимки смогут бесплатно пройти проверить при помощи врачей, нет ли у них в груди опухолей.
Как пояснили организаторы, такая акция, преследующая целью раннее выявление признаков рака молочной железы, проходит ежегодно. Каждая женщина, которая посетит мероприятие, сможет не только пройти обследование, но и получить бесплатную консультацию онколога.
Акция пройдет в поликлинике № 43 по адресу ул. М. Рыльского, 10 с 8:00 до 14:00. На прием к врачам можно попасть без направления.