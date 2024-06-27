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Рак молочной железы

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2024
В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности
27 июня, 06:38
2019
«Я не могу дышать»: состояние уфимца, которому снова поставили онкологию, ухудшилось
23 декабря 2019, 06:21
Нужна помощь: уфимцу, пережившему рак, снова поставили онкологию
7 ноября 2019, 08:20
Онкобольные в Башкирии чаще всего умирают от рака легкого
13 марта 2019, 10:39

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