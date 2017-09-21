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В Уфе на конференции обсудят проблемы недвижимости и строительства

21 сентября 2017, 11:37
25 октября Уфа станет площадкой проведения межрегиональной конференции по недвижимости «Продажи на максимуме».

Эксперты считают, что рынок недвижимости переживает сложное время. Несмотря на снижение процентной ставки по ипотеке, резкого роста спроса на жилье ожидать не стоит. Покупательская способность в целом остается низкой. Специалисты предрекают, что на рынке девелоперов продолжится тенденция на сокращение числа компаний-застройщиков. Слабые строительные фирмы должны уйти, останутся лишь те, кто грамотно выстроит свою работу, предложит клиентам качественный продукт.

Что включает в себя это понятие и что за ним кроется? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники конференции.

С кейсами выступят ключевые эксперты рынка:

- Сергей Разуваев, автор серии книг «Библиотека девелопера» (доклад «Матрица качественного роста девелоперов»), г. Тюмень;

- Диана Жданова, дизайнер студии «Маркетинг-консультант» («Стандарты оформления строительной площадки»), г. Тюмень;

- Дмитрий Зеленин, дизайнер, («Преобразование общественного пространства с помощью современного искусства»), г. Тюмень;

- Олег Кельник, генеральный директор интерактивного агентства «Kelnik» («3D и VR-квартиры – новый стандарт продаж 2017 и 2018 годов»), г. Екатеринбург;

- Оксана Дунина, управляющий партнер «Profitbase» («Как дожимать максимум клиентов до покупки с помощью автоматизации. Практические кейсы по построению IT-экосистемы маркетинга и продаж»), г. Екатеринбург;

- Василий Косарев, директор smm-агентства «Лайка» («Заявки (или лидогенерация) из социальных сетей и работа с репутацией для застройщиков»), г. Краснодар;

- Анна Печеркина, бизнес-тренер («Черные дыры продаж: как перестать терять клиентов и деньги») г. Екатеринбург,

- Святослав Мурунов, Центр Прикладной Урбанистики («Общественные пространства и новая экономика микрорайонов») г. Москва.

Место проведения: отель Шератон Уфа, ул. Цюрупы, 7.

Участники: руководители строительных организаций, застройщиков, агентств недвижимости, банков, консалтинговых, юридических, земельно-имущественных, оценочных компаний, девелоперы и другие участники рынка недвижимости.

Организаторы: телеканал «РБК-Уфа», группа компаний «Маркетинг-Консультант».

Зарегистрироваться на событие можно на сайте.

Телефон для справок: 8-800-550-11-35

#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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