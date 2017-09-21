В Уфе на конференции обсудят проблемы недвижимости и строительства

Эксперты считают, что рынок недвижимости переживает сложное время. Несмотря на снижение процентной ставки по ипотеке, резкого роста спроса на жилье ожидать не стоит. Покупательская способность в целом остается низкой. Специалисты предрекают, что на рынке девелоперов продолжится тенденция на сокращение числа компаний-застройщиков. Слабые строительные фирмы должны уйти, останутся лишь те, кто грамотно выстроит свою работу, предложит клиентам качественный продукт.