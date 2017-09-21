В Уфе на конференции обсудят проблемы недвижимости и строительства

Эксперты считают, что рынок недвижимости переживает сложное время. Несмотря на снижение процентной ставки по ипотеке, резкого роста спроса на жилье ожидать не стоит. Покупательская способность в целом остается низкой. Специалисты предрекают, что на рынке девелоперов продолжится тенденция на сокращение числа компаний-застройщиков. Слабые строительные фирмы должны уйти, останутся лишь те, кто грамотно выстроит свою работу, предложит клиентам качественный продукт.
Что включает в себя это понятие и что за ним кроется? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники конференции.
С кейсами выступят ключевые эксперты рынка:
- Сергей Разуваев, автор серии книг «Библиотека девелопера» (доклад «Матрица качественного роста девелоперов»), г. Тюмень;
- Диана Жданова, дизайнер студии «Маркетинг-консультант» («Стандарты оформления строительной площадки»), г. Тюмень;
- Дмитрий Зеленин, дизайнер, («Преобразование общественного пространства с помощью современного искусства»), г. Тюмень;
- Олег Кельник, генеральный директор интерактивного агентства «Kelnik» («3D и VR-квартиры – новый стандарт продаж 2017 и 2018 годов»), г. Екатеринбург;
- Оксана Дунина, управляющий партнер «Profitbase» («Как дожимать максимум клиентов до покупки с помощью автоматизации. Практические кейсы по построению IT-экосистемы маркетинга и продаж»), г. Екатеринбург;
- Василий Косарев, директор smm-агентства «Лайка» («Заявки (или лидогенерация) из социальных сетей и работа с репутацией для застройщиков»), г. Краснодар;
- Анна Печеркина, бизнес-тренер («Черные дыры продаж: как перестать терять клиентов и деньги») г. Екатеринбург,
- Святослав Мурунов, Центр Прикладной Урбанистики («Общественные пространства и новая экономика микрорайонов») г. Москва.
Место проведения: отель Шератон Уфа, ул. Цюрупы, 7.
Участники: руководители строительных организаций, застройщиков, агентств недвижимости, банков, консалтинговых, юридических, земельно-имущественных, оценочных компаний, девелоперы и другие участники рынка недвижимости.
Организаторы: телеканал «РБК-Уфа», группа компаний «Маркетинг-Консультант».
Телефон для справок: 8-800-550-11-35