В Башкирии черные риэлторы вынуждали пенсионеров переписывать на них жилье

Сейчас следствие устанавливает личности всех потерпевших от данной группы «черных риэлторов». Всех, кто располагает информацией о возможных жертвах аферистов, просят позвонить в следком по телефонам: в Нефтекамске 8 (34783) 2-19-24 и в Уфе 8 (347) 251-62-51.