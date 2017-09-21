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В Башкирии черные риэлторы вынуждали пенсионеров переписывать на них жилье

21 сентября 2017, 14:25
32-летний житель Нефтекамска с сообщниками делал бизнес на одиноких пьющих стариках.

В Нефтекамске Следственный комитет предъявил 32-летнему местному жителю Ильфату Султанову обвинение в мошенничестве и вымогательстве. Как сообщается на сайте следкома, мужчина был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

Как следует из материалов дела, Султанов и его сообщники находили одиноких стариков, преимущественно злоупотребляющих алкоголем, и обманным путем убеждали их отказываться от своего жилья в пользу риэлторов.

Совместными усилиями сотрудников следкома, МВД и ФСБ вымогатели были задержаны. У них дома прошли обыски. Ильфат Султанов заключен под стражу, на его имущество наложен арест. Решается вопрос о мере пресечения для других участников преступной группы.

Сейчас следствие устанавливает личности всех потерпевших от данной группы «черных риэлторов». Всех, кто располагает информацией о возможных жертвах аферистов, просят позвонить в следком по телефонам: в Нефтекамске 8 (34783) 2-19-24 и в Уфе 8 (347) 251-62-51.

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