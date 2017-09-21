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Росприроднадзор Башкирии намерен взыскать с «Транснефть-Урал» 28,5 млн руб

21 сентября 2017, 12:06
Предварительное заседание Арбитражного суда Башкирии назначено на 10 октября, при этом детали иска пока не уточняются.

Росприроднадзор Башкирии намерен взыскать с «Транснефть-Урал» 28,5 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Уфа». В компании ситуацию не комментируют.

Как пишет источник, заявителю предстоит представить к заседанию доказательства и подлинные документы, а ответчику - мотивированный отзыв на заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, говорится в определении суда.

На официальном сайте компании компании сообщается, что АО «Транснефть – Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми субъектов РФ.

Акционерное общество эксплуатирует: 9 600 километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 41 перекачивающую и 72 магистральных насосных станций, около 230 резервуаров общим объемом свыше 2 миллионов кубометров.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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