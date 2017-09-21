Объявлен конкурс на замещение должности директора киностудии «Башкортостан»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило конкурс на замещение должности руководителя ГУП РБ Киностудия «Башкортостан». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что прием заявок продлится до 23 октября, а сам конкурс состоится 30 октября. Участникам предстоит пройти тест из 60 вопросов, касающихся отраслевой специфики предприятия, маркетинга и менеджмента предприятия, оценки бизнеса и недвижимости, а также основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства. Вдобавок участники конкурса обязаны представить программы деятельности предприятия на перспективу.
Нынешний директор киностудии Азамат Хужахметов рассказал, что намерен тоже принять участие в данном конкурсе и готовится к предстоящему испытанию.
- По закону назначение руководителя ГУП должно проводиться на конкурсной основе, а у меня истек пятилетний срок контракта. Буду принимать участие в конкурсе наравне с другими участниками. А вообще у нас работа из-за этого конкурса не останавливается. Вот сейчас снимаем первый башкирский ситком под рабочим названием «Домочадцы». На днях приезжали москвичи обсуждать большой интересный проект.
Для справки
По данным Минземимущества РБ, на киностудии работают 57 человек, основные средства предприятия составляют 60 млн 390 тыс. рублей. В первом полугодии выручка от реализации продукции киностудии превысила 5 млн 214 тыс рублей, а убыток при этом составил 6 млн 529 тыс рублей.