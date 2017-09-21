Объявлен конкурс на замещение должности директора киностудии «Башкортостан»

- По закону назначение руководителя ГУП должно проводиться на конкурсной основе, а у меня истек пятилетний срок контракта. Буду принимать участие в конкурсе наравне с другими участниками. А вообще у нас работа из-за этого конкурса не останавливается. Вот сейчас снимаем первый башкирский ситком под рабочим названием «Домочадцы». На днях приезжали москвичи обсуждать большой интересный проект.