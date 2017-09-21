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Мэру Уфы Иреку Ялалову вручили в Москве строительный «Оскар»

21 сентября 2017, 09:38
Об этом сообщила телекомпания «Вся Уфа».

Мэр Уфы Ирек Ялалов принял участие в инвестиционно-строительном форуме в Москве. Он доложил участникам форума о строительных инвестпроектах и опыте в решении проблем обманутых дольщиков.

- Уфа реализовала первый этап программы совместно с правительством Башкирии, - сказал Ирек Ялалов. – Квартиры получили более 4000 обманутых дольщиков. Но в реестре числится еще 408, и на подходе - около 3 тысяч. Это проблема для всех регионов.

- В завершении пленарного заседания важную награду - свое рода строительный «Оскар» из рук главы российского минстроя получил директор уфимского муниципального предприятия - Инвестиционно-строительного комитета ИСК Уфы Альберт Мусифуллин, - рассказали в сюжете телеканала «Вся Уфа» журналисты. - Награду в рамках III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя уфимская организация получила в социальной подноминации «Объект спорта» за проект реконструкции стадиона «Нефтяник». Награду Альберту Мусифуллину и главе администрации Уфы Иреку Ялалову вручил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Всего в оргкомитет конкурса было подано 169 заявок, почти полсотни вышли в финал и Уфа стала одной из лучших.

Сегодня инвестиционно-строительный форум продолжит свою работу.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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