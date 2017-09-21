Мэру Уфы Иреку Ялалову вручили в Москве строительный «Оскар»

- Уфа реализовала первый этап программы совместно с правительством Башкирии, - сказал Ирек Ялалов. – Квартиры получили более 4000 обманутых дольщиков. Но в реестре числится еще 408, и на подходе - около 3 тысяч. Это проблема для всех регионов.