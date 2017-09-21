Банк УРАЛСИБ провел День финансовой грамотности в Белорецке

Управляющий офисом Банка УРАЛСИБ в Белорецке Татьяна Ващук провела для учащихся мастер-класс на тему «Зачем нужно быть финансово грамотным». Кроме того, вместе с директором школы Гульшат Юмагужиной был проведен открытый урок для учеников 9-х классов на тему «Куда пойти учиться?». На открытом уроке учащимся, в том числе, рассказали о банковской системе страны и работе банков.