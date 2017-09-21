Банк УРАЛСИБ провел День финансовой грамотности в Белорецке

Банк УРАЛСИБ организовал День финансовой грамотности для учеников средней общеобразовательной школы в с. Абзаково Белорецкого района Республики Башкортостан.
Управляющий офисом Банка УРАЛСИБ в Белорецке Татьяна Ващук провела для учащихся мастер-класс на тему «Зачем нужно быть финансово грамотным». Кроме того, вместе с директором школы Гульшат Юмагужиной был проведен открытый урок для учеников 9-х классов на тему «Куда пойти учиться?». На открытом уроке учащимся, в том числе, рассказали о банковской системе страны и работе банков.
«Для Банка УРАЛСИБ уже давно стало хорошей традицией проводить Дни финансовой грамотности, - отметила Татьяна Ващук. - Я уверена, что наши мероприятия помогут ребятам не только улучшить уровень своих знаний в области финансов, но и найти свое призвание в жизни».
Помимо обучения финансовой грамотности подрастающего поколения, Банк предоставляет возможность бесплатного обучения предпринимателям. В рамках проекта Университет бизнеса владельцы бизнеса - как действующие, так и те, кто только собирается открыть свое дело – могут получить знания, необходимые для старта и развития бизнеса от экспертов и профессиональных коучей.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единого технологического решения для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.