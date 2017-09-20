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Власти Башкирии: на митинги у Дома профсоюзов поступали жалобы от горожан

20 сентября 2017, 19:25
Такую причину запрета проведения митингов в этом месте назвали в правительстве Башкирии.

Сегодня, 20 сентября, стала известна причина, по которой площадка рядом с Домом профсоюзов в Уфе была недавно исключена из перечня гайд-парков указом премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-службу главы РБ.

В ответ на редакционный запрос заведующий отделом освещения деятельности органов государственной власти Управления пресс-службы и информации главы РБ Павел Самойлин сообщил, что вопрос о запрете проводить митинги у Дома профсоюзов был рассмотрен и решен после поступления большого числа жалоб от горожан и общественных организаций в администрацию Ленинского района, Уфы и правительство Башкирии. Авторов обращения беспокоил тот факт, что митинги проходят рядом со сквером имени Мустая Карима и мемориалом писателю, которым может быть нанесен вред слишком агрессивными манифестантами.

По словам Павла Самойлина, с учетом всех этих обращений и было принято решение эту территорию исключить в целях сохранения сквера в хорошем виде. Сколько именно обращений на эту тему поступило в администрацию главы республики и правительство, Павел Самойлин не уточнил. Как отметили на «Эхе Москвы», Павел Самойлин сначала сказал, что обращений было много, потом упомянул слово «несколько», а затем рассказал про «массу обращений».

Тем не менее, несмотря на запрет властей, завтра у Дома профсоюзов все-таки планируется массовый митинг, организованный Конгрессом башкирского народа. Акция называется «За отставку главы республики». Организаторы настаивают, что уведомление о проведении митинга было подано ими за несколько дней до того, как был издан указ об исключении сквера из перечня гайд-парков, и им была предложена в качестве места проведения митинга именно эта площадка.

При этом полиция уже вынесла предупреждение о том, что митинг не согласован с властями и, соответственно, такое нарушение недопустимо.

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