Власти Башкирии: на митинги у Дома профсоюзов поступали жалобы от горожан

По словам Павла Самойлина, с учетом всех этих обращений и было принято решение эту территорию исключить в целях сохранения сквера в хорошем виде. Сколько именно обращений на эту тему поступило в администрацию главы республики и правительство, Павел Самойлин не уточнил. Как отметили на «Эхе Москвы», Павел Самойлин сначала сказал, что обращений было много, потом упомянул слово «несколько», а затем рассказал про «массу обращений».