В Башкирии попал в аварию маршрутный автобус «Уфа – Раевский»

Вчера, 19 сентября, на трассе в Давлекановском районе Башкирии «КамАЗ» врезался в маршрутный автобус «ГАЗель». Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП Вконтакте. Авария произошла возле города Давлеканово на перекресте дорог «Чишмы — Давлеканово» и «Давлеканово — Буздяк». Автобус ехал по маршруту «Уфа — Раевский».
Судя по фотографиям с места аварии, столкновение было сильным, у маршрутки сильно повреждена передняя часть.
В «Газели» в момент аварии было несколько пассажиров. Как сообщают очевидцы, они остались «целы». В пресс-службе ГИБДД Башкирии подтвердили, что соообщений о пострадавших не поступало.