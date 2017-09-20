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В Башкирии попал в аварию маршрутный автобус «Уфа – Раевский»

20 сентября 2017, 10:10
Очевидцы сообщают, что пассажиры остались целы.

Вчера, 19 сентября, на трассе в Давлекановском районе Башкирии «КамАЗ» врезался в маршрутный автобус «ГАЗель». Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП Вконтакте. Авария произошла возле города Давлеканово на перекресте дорог «Чишмы — Давлеканово» и «Давлеканово — Буздяк». Автобус ехал по маршруту «Уфа — Раевский».

Судя по фотографиям с места аварии, столкновение было сильным, у маршрутки сильно повреждена передняя часть.

В «Газели» в момент аварии было несколько пассажиров. Как сообщают очевидцы, они остались «целы». В пресс-службе ГИБДД Башкирии подтвердили, что соообщений о пострадавших не поступало.

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