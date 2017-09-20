«Роснефть» не связана предложением заключить мировое соглашение – Леонтьев

- «Роснефть», в связи с подачей АФК «Система» апелляции, больше не связана предложением заключить мировое при выплате «Системой» по решению башкирского суда 136,3 миллиарда рублей, - сообщил РИА Новости пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
АФК «Система» во вторник подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти», взыскавшего с корпорации 136,3 млрд руб в пользу «Башнефти».
- В связи с этим то предложение, о котором говорил Игорь Иванович (главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин - ред.) подробно, нас больше не связывает. Предложение исходило из того, что мы останавливаемся на тех претензиях, которые удовлетворены судом и на этой основе заключаем мировое соглашение, - сообщил Леонтьев.
- Мы готовы пойти навстречу в интересах, в первую очередь тех коммерческих и производственных структур, которые находятся в контуре АФК «Система» и которые, безусловно, для нашей экономики важны и ценны, и людей, которые там работают. Мы услышали и поняли озабоченность президента, что не надо делать людей и предприятия заложниками той позиции, которую занимала АФК «Система». Дальше мы не можем в одностороннем порядке заключать мировое соглашение, - отметил Леонтьев.
Напомним, Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 млрд руб, а не 170,6 млрд руб, как требовали истцы. В сентябре президент России Владимир Путин прокомментировал это судебное разбирательство, отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора.