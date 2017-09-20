«Роснефть» не связана предложением заключить мировое соглашение – Леонтьев

- Мы готовы пойти навстречу в интересах, в первую очередь тех коммерческих и производственных структур, которые находятся в контуре АФК «Система» и которые, безусловно, для нашей экономики важны и ценны, и людей, которые там работают. Мы услышали и поняли озабоченность президента, что не надо делать людей и предприятия заложниками той позиции, которую занимала АФК «Система». Дальше мы не можем в одностороннем порядке заключать мировое соглашение, - отметил Леонтьев.