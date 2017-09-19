В Уфе в Инорсе открыли крупную спортивную площадку

В Уфе в Инорсе открыли крупнейшую спортивную площадку Черниковки, об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. Многофункциональная площадка (размеры 40х28 метров) с искусственным покрытием для занятий игровыми видами спорта открылась на территории лицея №68 в микрорайоне Инорс.