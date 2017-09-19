В Уфе в Инорсе открыли крупную спортивную площадку

В Уфе в Инорсе открыли крупнейшую спортивную площадку Черниковки, об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. Многофункциональная площадка (размеры 40х28 метров) с искусственным покрытием для занятий игровыми видами спорта открылась на территории лицея №68 в микрорайоне Инорс.
Глава администрации Калининского района Сергей Кожевников пожелал юным спортсменам добиваться новых высот, особенно в рамках повсеместной сдачи норм ГТО в Уфе.
В честь 35-летия лицея гости праздника подарили школьникам набор игровых мячей. Завершилось мероприятие товарищеским матчем по мини-футболу между командами ОДК-УМПО и Союза машиностроителей.