mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в Инорсе открыли крупную спортивную площадку

19 сентября 2017, 11:04
Многофункциональная площадка (размеры 40х28 метров) с искусственным покрытием для занятий игровыми видами спорта открылась на территории лицея №68 в микрорайоне Инорс.

В Уфе в Инорсе открыли крупнейшую спортивную площадку Черниковки, об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы. Многофункциональная площадка (размеры 40х28 метров) с искусственным покрытием для занятий игровыми видами спорта открылась на территории лицея №68 в микрорайоне Инорс.

Глава администрации Калининского района Сергей Кожевников пожелал юным спортсменам добиваться новых высот, особенно в рамках повсеместной сдачи норм ГТО в Уфе.

В честь 35-летия лицея гости праздника подарили школьникам набор игровых мячей. Завершилось мероприятие товарищеским матчем по мини-футболу между командами ОДК-УМПО и Союза машиностроителей.

Материалы по теме
В Иглинском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войныВ Башкирии открыли Бурзянский край туристамВ Кумертау открыли контактный парк авиатехники «Вертолет»
#Новости#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48