В Уфе на окраине города нашли крупную партию наркотиков

При себе у преступника нашли свою партию разовых доз. Сам сбытчик тоже употреблял свой товар. Экспертиза показала, что найденные вещества действительно являются наркотическими. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Теперь предстоит выяснить, кто возглавляет канал сбыта наркотиков.