В Уфе на окраине города нашли крупную партию наркотиков

Сотрудники МВД нашли на окраине Уфы в поле под елью тайник с крупной партией наркотиков. Неизвестные спрятали пакет со 150 граммами синтетики. Чтобы достать его, полицейским пришлось взяться за лопаты и выкопать наркотические вещества.
Благодаря оперативной работе полицейских, удалось задержать и виновного наркодилера. 30-летний уфимец был уверен, что спрятал клад в надежном месте. Известно, что закопал он такую крупную партию для других драгдилеров.
При себе у преступника нашли свою партию разовых доз. Сам сбытчик тоже употреблял свой товар. Экспертиза показала, что найденные вещества действительно являются наркотическими. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Теперь предстоит выяснить, кто возглавляет канал сбыта наркотиков.