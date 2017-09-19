В Роскачестве опровергли мифы о воде - Новые Известия

Не меняется качество воды и от географии ее производства в России. Эксперты закупили один и тот же бренд воды разного объема – 1 и 5 литров и также не отметили различия в качестве. Таким образом, миф о том, что производители не соблюдают стабильность производства на разных площадках и используют для изготовления бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился.