В Роскачестве опровергли мифы о воде - Новые Известия

Бутилированную воду исследовали почти по ста показателям качества и безопасности, сообщают «Новые Известия».
В ходе исследования проверили 58 образцов популярных у россиян брендов, большая часть которых производится в России.
В масштабном исследовании удалось опровергнуть распространенные потребительские мифы.
- Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения. Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников, - сообщила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.
Опровергнуто и мнение ряда потребителей о частом присутствии в воде синегнойной палочки, нитритов и токсичных элементов – ни в одном образце их обнаружено не было.
Качество воды не зависит от ее зарубежного происхождения или большей цены, уверяют исследователи. Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве.
Не меняется качество воды и от географии ее производства в России. Эксперты закупили один и тот же бренд воды разного объема – 1 и 5 литров и также не отметили различия в качестве. Таким образом, миф о том, что производители не соблюдают стабильность производства на разных площадках и используют для изготовления бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился.