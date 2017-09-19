МВД: из-за анонимных звонков по всей России потрачено около 300 млн рублей

По его словам, личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. «Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры», — сказал Матвейчев.