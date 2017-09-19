МВД: из-за анонимных звонков по всей России потрачено около 300 млн рублей

Государство потратило 300 млн рублей на эвакуацию людей из различных объектов из-за массовых анонимных звонков о «минировании» по всей стране. Ущерб посчитали в МВД, где в понедельник прошло закрытое совещание на тему «минирования», сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
«В эту сумму [300 млн руб.] не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы», — считает экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев.
По его словам, личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. «Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры», — сказал Матвейчев.
Свыше 180 тыс. человек были эвакуированы за шесть дней в регионах России после анонимных звонков о «минировании», сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах города.
«Всего с прошлого вторника, по предварительным данным, «заминировали» порядка 600 объектов — аэропорты, торговые центры, вокзалы», — сказал собеседник агентства.
В Уфе из-за ложных сообщений о заложенных бомбах было эвакуировано 4460 человек. В течение недели звонки поступили в общей сложности на 20 объектов.
12 сообщений касалось объектов торговли и развлекательных заведений. Также поступали звонки на железнодорожный вокзал, южный автовокзал и аэропорт. Также неизвестные люди сообщали о бомбах на остановке "Спортивная" и в трех жилых домах.
В Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая занимается расследованием причин массовых телефонных угроз, возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).