В Уфе экстренно эвакуировали посетителей крупнейших торговых центров

Сегодня, 11 сентября, в Уфе экстренно эвакуировали посетителей сразу пяти торговых центров – «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ "Звездный". Примерно в 14.10 по громкоговорителю в торговых центрах сообщили об угрозе теракта и попросили людей выйти на улицу. Официальная причина пока не известна. Как сообщают «Вести. Башкортостан», экстренная эвакуация связана с тем, что неизвестный сообщил о бомбе в крупнейших торговых комплексах города.

Кроме того, сообщалось об эвакуации зданий БашГУ, главного офиса Сбербанка. Позже Медиакорсети пояснили в пресс-службе регионального управления Сбербанка, что эвакуация происходила в 2-х офисах Сбербанка, которые располагаются на территории эвакуируемых торговых центров.

- Головное одоление работает в штатном режиме. Сейчас оба подразделения возобновили работу, - уточнили в кредитном учреждении.

- В полицию Уфы поступили сообщения о бесхозных предметах в нескольких торговых центрах. Сотрудниками полиции и другими службами приводятся проверки. Устанавливается личность звонившего, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, что вчера, 10 сентября, были эвакуированы посетители сразу трех торговых центров Стерлитамака.

Также сегодня, 11 сентября, сообщения об эвакуации людей поступают из различных городов России: в Ставрополе эвакуировали студентов Северо-Кавказского федерального университета и медицинского университета, в Омске сообщили об эвакуации в крупных торговых центрах, школах и рынках.

Напомним, что именно 11 сентября 2001 года террористы атаковали две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Связаны ли как-то то события и сегодняшние сообщения об эвакуации людей из ряда крупнейших торговых центров и других учреждений, сказать сейчас сложно.