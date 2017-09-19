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Мэрия Уфы: энергослужбы готовы к подаче тепла в квартиры горожан

19 сентября 2017, 16:04
Все энергетические службы Уфе уже полностью готовы к началу отопительного сезона. Об этом сегодня сообщили на оперативном совещании в мэрии.

Ресурсоснабжающие предприятия города уже выполнили работы по диагностике и ремонту оборудования и тепловых сетей. Более того, уже успешно был подписан Паспорт готовности городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

- На тепловых сетях в полном объеме проведены температурные испытания, испытания на плотность и прочность. По результатам проверок теплоснабжающими организациями выявлено и устранено более трех тысяч повреждений, - доложил на совещании начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Андрей Федосов.

Так, по информации пресс-служба мэрии, к отопительному сезону всего подготовлено 5781 многоквартирных жилых домов, в том числе 5120 с центральным отоплением. В настоящее время НОФ «Региональный оператор РБ» проводится капитальный ремонт 410 многоквартирных жилых домов.

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#Новости#Областная администрация#Теплосети#Отопление#Рустэм Башкирцев#Общество
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