Мэрия Уфы: энергослужбы готовы к подаче тепла в квартиры горожан

- На тепловых сетях в полном объеме проведены температурные испытания, испытания на плотность и прочность. По результатам проверок теплоснабжающими организациями выявлено и устранено более трех тысяч повреждений, - доложил на совещании начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Андрей Федосов.