Мэрия Уфы: энергослужбы готовы к подаче тепла в квартиры горожан

Ресурсоснабжающие предприятия города уже выполнили работы по диагностике и ремонту оборудования и тепловых сетей. Более того, уже успешно был подписан Паспорт готовности городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
- На тепловых сетях в полном объеме проведены температурные испытания, испытания на плотность и прочность. По результатам проверок теплоснабжающими организациями выявлено и устранено более трех тысяч повреждений, - доложил на совещании начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Андрей Федосов.
Так, по информации пресс-служба мэрии, к отопительному сезону всего подготовлено 5781 многоквартирных жилых домов, в том числе 5120 с центральным отоплением. В настоящее время НОФ «Региональный оператор РБ» проводится капитальный ремонт 410 многоквартирных жилых домов.