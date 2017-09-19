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Лидеров «Башкорта» оштрафовали за сопротивление полиции

19 сентября 2017, 12:36
Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал председателя общественной организации «Башкорт» Фаиля Алсынова на 750 рублей.

Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал председателя общественной организации «Башкорт» Фаиля Алсынова на 750 рублей за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на члена «Башкорта» Руслана Гаппасова.

18 сентября руководителей общественной организации задержали за проведение несогласованного митинга. Полиция попыталась задержать Алсынова на митинге, но сделать это помешали другие участники акции.

Через несколько часов после митинга председателя организации и еще двух членов «Башкорта» все же задержали. На Алсынова составили протокол о совершении административного правонарушения, затем активистов отпустили.

Представители "Башкорта" заявили, что решение районного суда в Верховном суде Башкирии будет ими обжаловано как необоснованное. На Руслана Гаппасова возбуждено административное производство, его дело будет рассмотрено судом в течение двух месяцев.

Напомним, митинг в защиту башкирского языка состоялся 16 сентября в Уфе, и собрал около тысячи человек.

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#Новости#Рита Расулева#Политика
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