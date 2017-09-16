Митинг в защиту башкирского языка в Уфе собрал тысячу человек

Буквально полчаса назад в Уфе перед Дворцом Спорта начался митинг организации «Башкорт» в защиту башкирского языка. Ранее мы писали о том, что решение суда о митинге в защиту башкирского языка не вступило в законную силу. На мероприятие уже в первые двадцать минут пришли около 800 человек. Наш корреспондент с места событий передает, что количество участников становится все больше. Люди пришли на митинг со своими детьми, пришли молодые люди, а также представители старшего поколения: учителя башкирского языка, известные публицисты, представители общественных организаций.

В это время на площади проходят ранее заявленные городскими властями сельхозярмарки.

Учительница башкирского языка Альфия Юсупова рассказала о проверках в школах.

- Башкирские дети и учителя стали жертвой. Прокуроры убеждают родителей отказаться от изучения башкирского языка, - говорит она.

Она также рассказывает, что был введён термин "микрорайон", в которых предлагается изучать башкирский язык. Естественно, с этим она не согласна.

- Я не согласна с тем, что ввели систему микрорайона. Башкирская школа должна остаться башкирской, ибо в них созданы условия, для башкирскоязычных детей, - сказала она.

Видны портретов известных башкирских деятелей, мыслителей, писателей, поэтов: Мифтахетдина Акмуллы, Зайнаб Биишевой, Рами Гарипова, Мажита Гафури, Шайхзады Бабича, Мустая Каримова.

Люди скандируют - "Позор власти! Хамитова - в отставку! Прекратить этноцид башкир!", хлопают в ладоши, визжат.

Со сцены лидеры движения "Башкорт" говорят о том, что притеснения башкир в республике наблюдаются практически во всех сферах жизни, нет представителей титульной власти ни в Курултае, ни в аппарате главы республики.

Полицейские на митинге ведут себя довольно сдержанно, некоторые митингующие сообщили о нескольких КАМАЗах с сотрудниками ОМОНа. Настроены они очень мирно.

Рядом дежурит скорая.

Спустя час проведения митинга на мероприятии пришло не менее 1000 человек. Ни об одном задержании не сообщается. Провокаций на текущий период нет.

К нам подходит продавец одной из лавки на сельскохозяйственной ярмарке.

- Я наполовину татарка и наполовину башкирка. Не вижу, что притесняют башкир. может, башкир нет во власти, потому что нет хороших кандидатур? - задается она вопросом.

Отметим, что сам митинг идет на башкирском языке.

На самом митинге также присутствуют представители "Конгресса башкирского народа".

На импровизированной сцене выступают по очереди с речами о том, что прежде не думали, что власти республики будут "уничтожать собственное коренное население".

Общественница Альфия Узянбаева сравнивает Хамитова с Порошенко.

- У нас идет политика двойных стандартов, которая перерастает в скрытый шовинизм. Это характерно для всей территории страны. Уничтожают нашу культуру, наш этнос, вместе мы его должны защитить! Где наше БСТ? Главу республики должны звать как минимум Урал или Салават!

Жители поддерживают речь Узянбаевой оглушительными аплодисментами, равно как и всех выступающих.

Лидер КПРФ Юнир Кутлугужин и вовсе выступил с речью за отставку Рустэма Хамитова.

- Глава, который не справляется со своими обязанностями, должен уйти, - заявил он.

Выступает исполнительный директор "Конгресса башкирского народа" Валиахмет Бадретдинов.

- Мы требуем привлечь должностных к ответственности за неисполнение требований Конституции РФ по изучению родного башкирского языка. Мы выражаем свое недоверие к главе региона Рустэму Хамитову, министру образования Гульназ Шафиковой, и требуем их отставки! Нам отступать некуда, вместе на защиту Родины, родного языка! - говорит Бадретдинов.

Его речь встречают аплодисментами.

Спустя несколько минут звучит башкирская музыка, играют несколько кураистов и молодые люди. девушки, женщины и мужчины преклонного возраста начинают танцевать под родные национальные мелодии.

На импровизированную сцену выходит маленький школьник и начинает зачитывать стихотворение Рами Гарипова "Туган тел" - "Родной язык". Сотни человек начинают читать стихотворение вместе с ним.

Буквально несколько минут назад произошло столкновение сотрудников полиции и одного из активистов митинга. В тесной толпе два сотрудника правоохранительных органов оказались зажаты кольцом людей.

Некоторые из них, обращаясь к полицейским, скандировали "Позор!"

Как выяснилось несколько позже, сразу после завершения митинга, около 16.00, полиция обратилась к одному из лидеров организации "Башкорт" Руслану Габбасову и потребовали от него документа, удостоверяющего личность. В это же время их обступила толпа.

В конце концов конфликт завершился, едва начавшись. Сотрудники правоохранительных органов переписали паспортные данные Габбасова и отпустили его.

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