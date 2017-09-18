В Москве умер знаменитый оперный певец Зураб Соткилава

Известный оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер сегодня в Москве. Об этом информагентству ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
- Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца, - сказал Владимир Урин. Ранее в СМИ сообщалось, что певец болен раком.
О точном времени прощания и похорон пока неизвестно.
В Уфу Зураб Соткилава приезжал со своим концертом в 2011 году. Тогда в интервью, опубликованном в газете «Республика Башкортостан», он рассказал о том, как он стал певцом. Интересный факт – в 1956 году 20-летний Зураб Соткилава стал капитаном сборной Грузии по футболу и в её составе выиграл первенство СССР по футболу.
- В 16 лет я попал в сухумское «Динамо», где, представьте, считался восходящей звездой, -рассказал тогда Зураб Соткилава. - Ни о какой певческой карьере не думал. Хотя музыка всегда жила в нашем доме. Мои бабуся и матушка здорово играли на гитаре. Они садились на улице около дома, исполняли старые грузинские песни, а я им подпевал. Интересно, что папа, не имевший слуха вообще, поддержал мои оперные начинания, а мама, обладающая абсолютным слухом, была категорически против.
- Я до сих пор горжусь тем, что выходил на поле против самого Льва Яшина, - вспоминал Соткилава. - Кстати, на примере великого вратаря лишний раз убедился: чем большего человек добился в жизни, тем он скромнее. Точку в моей футбольной карьере поставила поездка в Чехословакию. Там я получил серьезную травму, и меня отчислили из команды. Но задолго до этого к родителям в гости пришла пианистка Валерия Разумовская, уже тогда она считала, что меня ждет сцена. Никакого значения ее словам я не придавал, но все-таки согласился прийти к какому-то заезжему профессору из тбилисской консерватории на прослушивание. Особого впечатления, помнится, на него не произвел. И тут в моей жизни свою роль вновь сыграл футбол. Попасть на стадион было невозможно. Я стал для профессора поставщиком билетов. А в благодарность он потихоньку приучал меня к мысли, что оперное пение — совсем не худший вид времяпрепровождения. Подобное будущее, правда, в ту пору вызывало у меня хохот. Но пришло время, и профессор сказал: «Кончай в грязи пачкаться, давай чистым делом заниматься». И я поступил в консерваторию.