В Москве умер знаменитый оперный певец Зураб Соткилава

- Я до сих пор горжусь тем, что выходил на поле против самого Льва Яшина, - вспоминал Соткилава. - Кстати, на примере великого вратаря лишний раз убедился: чем большего человек добился в жизни, тем он скромнее. Точку в моей футбольной карьере поставила поездка в Чехословакию. Там я получил серьезную травму, и меня отчислили из команды. Но задолго до этого к родителям в гости пришла пианистка Валерия Разумовская, уже тогда она считала, что меня ждет сцена. Никакого значения ее словам я не придавал, но все-таки согласился прийти к какому-то заезжему профессору из тбилисской консерватории на прослушивание. Особого впечатления, помнится, на него не произвел. И тут в моей жизни свою роль вновь сыграл футбол. Попасть на стадион было невозможно. Я стал для профессора поставщиком билетов. А в благодарность он потихоньку приучал меня к мысли, что оперное пение — совсем не худший вид времяпрепровождения. Подобное будущее, правда, в ту пору вызывало у меня хохот. Но пришло время, и профессор сказал: «Кончай в грязи пачкаться, давай чистым делом заниматься». И я поступил в консерваторию.