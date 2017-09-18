В Башкирии погода приготовила сюрприз

Сегодня, 18 сентября, по Башкирии и в Уфе синоптики обещают сухую и теплую погоду, без осадков.
Утром температура воздуха будет +10 +16 градусов, Днем станет чуть теплее, до +18 +2- градусов. А к вечеру вновь слегка похолодает. Но в целом весь день будет комфортная погода.
Ветер западный, с переходов на северо-западный и юго-восточный со скоростью до 3 метров в секунду.
В последующие дни характер погоды существенно не изменится. Правда, завтра ожидается своего рода погодная сенсация – днем синоптики обещают жару до +27 градусов.