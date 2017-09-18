Московский Государственный цирк Арена-Ягуар продлевает гастроли в Уфе

Внимание! Большой Московский Государственный цирк-шапито Арена-Ягуар продлевает свои гастроли в Уфе! С 23 сентября по 15 октября цирк-шапито расположиться на площади перед госцирком. В программе вы увидите: аттракцион африканских львов и бенгальских тигров, а также аравийских верблюдов, шотлендских пони, евроазиатских рысей, эксклюзивное шоу разноцветных попугаев какаду и ара. Вас восхитят неповторимые номера, профессиональные трюки ведущих артистов Российского цирка.