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Московский Государственный цирк Арена-Ягуар продлевает гастроли в Уфе

18 сентября 2017, 11:38
Программа рассчитана на любой возраст.

Внимание! Большой Московский Государственный цирк-шапито Арена-Ягуар продлевает свои гастроли в Уфе! С 23 сентября по 15 октября цирк-шапито расположиться на площади перед госцирком. В программе вы увидите: аттракцион африканских львов и бенгальских тигров, а также аравийских верблюдов, шотлендских пони, евроазиатских рысей, эксклюзивное шоу разноцветных попугаев какаду и ара. Вас восхитят неповторимые номера, профессиональные трюки ведущих артистов Российского цирка.

Большой Московский Государственный цирк-шапито Арена-Ягуар представляет вашему вниманию юбилейную программу "Полосатый рейс - нам 20 лет!"

В программе вы увидите:

Аттракцион африканских львов и бенгальских тигров, а также аравийских верблюдов, шотлендских пони, евроазиатских рысей, эксклюзивное шоу разноцветных попугаев какаду и ара.Вас восхитят неповторимые номера, профессиональные трюки ведущих артистов Российского цирка.

Также вы сможете увидеть спецпроект, покоривший сердца миллионов от воздушно-акробатической группы "ЦУНАМИ".Воздушные гимнасты, силовые акробаты, эквилибристы, канатоходцы - 12 мастеров спорта международного класса!Любимец публики клоун Тоша со своим новым другом, уникальным трёхметровым медведем Антошей. Красочное световое и звуковое шоу не оставит вас равнодушными!

Программа рассчитана на любой возраст. Фото, видео, а также отзывы вы можете найти в интернете, по ссылке "Арена-Ягуар". Цирк имеет свои группы в "Контакте" "Одноклассниках" и "Инстаграме" (Арена-Ягуар).

В Уфе представления состоятся с 23 сентября по 15 октября на площади перед Госцирком, Пр. Октября,73

График представлений:

Четверг 18.00

Суббота 13.00, 17.00

Воскресенье 15.00

Продажа билетов:

UFACONCERT.RU (298-70-07)

kassy.ru (200-8000), Concert.ru (299-0-299)

Салоны сотовой связи "Евросеть"- Касса цирка (10:00-20:00)

ЦЕНА БИЛЕТОВ от 500р. до 1200 р.

Для организаций есть спецпредложение:

Детям до 4-х лет вход бесплатный (без предоставления места)

АКЦИЯ 3+1 (при покупке 3-х билетов, 4-е место Вы получаете в подарок)

*на коллективы акция не распространяется.

#Новости#Надежда Валитова#Город
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