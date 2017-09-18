Модель из Уфы привезла корону с конкурса красоты из Африки

Вчера, 17 сентября, завершился международный конкурс красоты «Face of the universe – 2017», в котором Россию представляла выпускница Башгосуниверситета из Уфы Галина Лукина.
Конкурс красоты проходил в африканской стране Гане. В нем принимали участие 60 красавиц из разных стан мира.
Наша землячка получила корону победительницы в номинации «Miss Eco Tourism-2017».
О ее триумфе сообщили подруги девушки из агентства «Мисс Башкортостан».
- Ура! Наша великолепная Мисс Башкортостан Галина Лукина везёт корону победительницы в родную страну и республику! – сообщили они поздно ночью в соцсетях, как только узнали о результатах состязания красавиц.
Кстати, у Галины Лукиной уже есть солидный опыт успешных выступлениях в различных конкурсах красоты. Она имеет титулы «Мисс Башкортостан -2016», «Мисс бикини СНГ-2015», «Вторая вице-мисс бикини мира-2015», а также была послом мира.