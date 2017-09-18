Модель из Уфы привезла корону с конкурса красоты из Африки

Кстати, у Галины Лукиной уже есть солидный опыт успешных выступлениях в различных конкурсах красоты. Она имеет титулы «Мисс Башкортостан -2016», «Мисс бикини СНГ-2015», «Вторая вице-мисс бикини мира-2015», а также была послом мира.