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Модель из Уфы привезла корону с конкурса красоты из Африки

18 сентября 2017, 11:28
25-летняя уфимка Галина Лукина одержала новую победу на подиуме.

Вчера, 17 сентября, завершился международный конкурс красоты «Face of the universe – 2017», в котором Россию представляла выпускница Башгосуниверситета из Уфы Галина Лукина.

Конкурс красоты проходил в африканской стране Гане. В нем принимали участие 60 красавиц из разных стан мира.

Наша землячка получила корону победительницы в номинации «Miss Eco Tourism-2017».

О ее триумфе сообщили подруги девушки из агентства «Мисс Башкортостан».

- Ура! Наша великолепная Мисс Башкортостан Галина Лукина везёт корону победительницы в родную страну и республику! – сообщили они поздно ночью в соцсетях, как только узнали о результатах состязания красавиц.

Кстати, у Галины Лукиной уже есть солидный опыт успешных выступлениях в различных конкурсах красоты. Она имеет титулы «Мисс Башкортостан -2016», «Мисс бикини СНГ-2015», «Вторая вице-мисс бикини мира-2015», а также была послом мира.

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