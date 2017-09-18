ЕГЭ-2018: лайфхаки, советы и нововведения

«Начало учебного года – это время, когда пора определиться с планами на будущее», – так считает филолог, эксперт ЕГЭ по русскому языку, автор методики экспресс-подготовки к госэкзамену Иляна Аминова.
Медиакорсеть пообщалась с экспертом и узнала, что изменится в ЕГЭ в 2018 году, как правильно готовиться к экзамену и почему важно поставить цели, связанные с поступлением в высшее учебное заведение, до конца сентября.
- Больших изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Что касается основных предметов, таких, например, как математика, то там все остается без изменений. В экзамен по физике ввели раздел «Астрономия», по обществознанию уточнили некоторые формулировки, которые вводили в заблуждение выпускников прошлых лет.
Что касается русского языка, то в этом году добавлено задание, касающееся лексических норм. Современная молодежь говорит на языке мессенджеров, и получается часто неуклюже и просто даже некрасиво! По моему мнению, задание, проверяющее уровень владения лексическими нормами, принципиальное важное, выстраданное, требуемое временем! Я оптимист: оно, безусловно, повысит общий уровень владения языковыми компетенциями.
Оно и правда: удобоваримый текст должен уметь писать любой русскоговорящий человек – тому свидетельство введенное несколько лет назад итоговое сочинение, цель которого установить, насколько сформирована личность выпускника. У этого экзамена есть своеобразное (и приятное!) следствие: дети начинают что-то читать и хоть какие-то тексты писать. Нередко такой – зачастую первый серьезный – опыт написания текста мотивирует ребят отнесись к сочинению на ЕГЭ более адекватно и ответственно.
- Как не поддаться панике перед экзаменами?
- Подавляющее большинство школьников испытывают стресс, причем не только и не столько во время экзамена, сколько в период ожидания. Стресс, словно снежный ком, накапливается, и к маю на занятия уже ходят не бодрые и розовощекие 11-классники, а их бледные тени, которым впору пить какао и смотреть мультфильмы. Шутки шутками, но мне их искренне жаль!
А что делать? Родителям – помочь ребенку организовать режим учебы и отдыха: необходимо продумать периодические небольшие выезды, однодневные путешествия, подразумевающие физическую активность. Ребенку – выстроить недельный план дополнительных занятий до конца семестра и четко его придерживаться. Когда у молодого человека будет четкий список дел на неделю, ему уже некогда реагировать на стресс!
- Успеха добьются те, кто идет к цели планомерно!
Высоких результатов добьются те 11-классники, которые четко осознают, куда именно они хотят поступить. Они уже определились с выбором университетов и специальностей, они знают список требуемых предметов при подаче документов.
- Значит ли «дешевле» лучше?
- Вопрос подбора репетитора/курсов актуален: возможности рекламы и саморекламы весьма развиты. Но не нужно бросаться на красивую обертку и тех, кто хвалит себя громче всех. Модные курсы и занятия со стобалльниками – т.е. выпускниками прошлых лет, сдавшими на 95+ баллов – могут не оправдать себя. Да, они могут быть дешевы. Даже очень дешевы. Да, у них может быть весело. Но это, простите, больше молодежная тусовка, нежели серьезное научное педагогическое сообщество.
Мы снова возвращаемся к проверенному – к сарафанному радио. Идите к тем педагогам, у которых готовились ваши знакомые и уже получили хорошие результаты! Если бы я снова была выпускницей, то однозначно искала бы педагога-фаната своего предмета. Понять это просто: во-первых, он несколько лет готовит именно к ЕГЭ, а во-вторых, он сам постоянно развивается: пишет статьи, выступает на конференциях, его ребята участвуют в олимпиадах. А еще у такого педагога-фаната глаза горят. Это ни с чем не перепутаешь!
Лайфхаки для успешной сдачи ЕГЭ:
Определись со специальностью. На сайтах университетов в разделе для абитуриентов уточни список требуемых предметов (их должно быть не больше 5 вместе с русским языком и математикой!).
«Хорошо учиться» не означает «хорошо сдать ЕГЭ». Если планы у тебя амбициозные, серьезные, лучше озаботиться дополнительной подготовкой заранее. В ЕГЭ на каждом шагу полно психологических ловушек, которые самостоятельно не всегда увидишь.
Нет смысла оттягивать начало занятий с репетиторами или на курсах, также, как и нет смысла заниматься предметом один раз в неделю – это не принесет желаемого результата. Вместо экономии – деньги на ветер. Лучше – дважды в неделю. И обязательно еще самостоятельно делать домашние работы, решать тесты.
Отдыхайте также активно и разнообразно, как и занимаетесь! Одно от другого неотделимо.
Держитесь позитивного настроя и просто спокойно, планомерно работайте. Дорогу осилит идущий.