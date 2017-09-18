ЕГЭ-2018: лайфхаки, советы и нововведения

Мы снова возвращаемся к проверенному – к сарафанному радио. Идите к тем педагогам, у которых готовились ваши знакомые и уже получили хорошие результаты! Если бы я снова была выпускницей, то однозначно искала бы педагога-фаната своего предмета. Понять это просто: во-первых, он несколько лет готовит именно к ЕГЭ, а во-вторых, он сам постоянно развивается: пишет статьи, выступает на конференциях, его ребята участвуют в олимпиадах. А еще у такого педагога-фаната глаза горят. Это ни с чем не перепутаешь!