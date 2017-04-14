В Уфе со студентов брали деньги за пересдачу экзамена

Прокуратура вынесла в адрес администрации учебного заведения представление.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководитель учебного заведения издал указ, согласно которому со студентов, не явившихся на экзамен, должна взиматься плата за пересдачу – 100 рублей. Пользовались «услугой» и те, кто провалил экзамен, каждому заплатившему выдавалась соответствующая квитанция.