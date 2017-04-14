В Уфе со студентов брали деньги за пересдачу экзамена

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Прокуратура вынесла в адрес администрации учебного заведения представление.
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы выявила нарушения в работе Юридического колледжа.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководитель учебного заведения издал указ, согласно которому со студентов, не явившихся на экзамен, должна взиматься плата за пересдачу – 100 рублей. Пользовались «услугой» и те, кто провалил экзамен, каждому заплатившему выдавалась соответствующая квитанция.
Прокурор указал директору учебного заведения, что по закону нельзя взимать плату за промежуточную аттестацию.
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