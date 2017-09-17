Бабье лето в Башкирии не собирается пока сдавать позиции

Сегодня, 17 сентября, по Башкирии и в Уфе будет сухая и теплая погода, какая и должна быть в чудесный осенний период, именуемый бабьим летом.
Утром ожидается температура +9 +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру опять немного похолодает.
В течение дня будет малооблачно, без осадков.
В последующие дни характер погоды существенно не изменится. Правда, во вторник и среду синопткии предсказали повышение температуры воздуха до +24 градусов, но затем летний зной отступит и установится более комфортная температура на уровне +16 +18 градусов.