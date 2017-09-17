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Бабье лето в Башкирии не собирается пока сдавать позиции

17 сентября 2017, 11:30
Сухая и теплая погода должна продержаться еще примерно неделю.

Сегодня, 17 сентября, по Башкирии и в Уфе будет сухая и теплая погода, какая и должна быть в чудесный осенний период, именуемый бабьим летом.

Утром ожидается температура +9 +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру опять немного похолодает.

В течение дня будет малооблачно, без осадков.

В последующие дни характер погоды существенно не изменится. Правда, во вторник и среду синопткии предсказали повышение температуры воздуха до +24 градусов, но затем летний зной отступит и установится более комфортная температура на уровне +16 +18 градусов.

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