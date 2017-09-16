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Сайты правительства Башкирии защитят от хакерских атак на 7 млн рублей

16 сентября 2017, 19:13
Контракт на такую сумму заключат с "Башинформсвязь".

Сайты правительства Башкирии защитят от хакерских атак, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Госкомитет по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» Башкирии. Соответствующий контракт заключат на сумму 7,22 млн рублей с ПАО "Башинформсвязь" (входит в «Ростелеком»).

При этом сообщается, что в ходе тендера «Башинформсвязь» снизила начальную стоимость контракта на 33% — она составляла 10,86 млн руб.

Еще одним участником объявленного тендера была компания из Екатеринбурга ООО «Уральский центр систем безопасности». Они предложили защитить ресурсы от хакеров примерно за 7,27 млн рублей.

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