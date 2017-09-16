Маэстро Владимир Спиваков открыл в Уфе матч «Салават Юлаев–Спартак»

Маэстро Владимир Спиваков открыл в Уфе хоккейный матч «Салават Юлаев – Спартак». Напомним, что сегодня, 16 сентября, наша команда проводит со «Спартаком» свой десятый матч в сезоне.
Почетным гостем хоккейного вечера стал всемирно известный дирижёр, скрипач, Почетный гражданин Уфы Владимир Теодорович Спиваков, который сегодня в башкирской столице завершает фестиваль классической музыки «Владимир Спиваков приглашает». Народный артист перед матчем провел символическое вбрасывание, с которого началась игра.
Напоминаем, что это предпоследняя игра домашней серии. 18 сентября соперником команды станет «Северсталь».