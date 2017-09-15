В Уфе появились «умные» квартиры с бесплатным паркингом

– Безопасные детские площадки, места для хранения колясок и спортивного инвентаря, просторные парадные и скоростные лифты – это тот минимум, которого мы придерживаемся при строительстве всех наших домов. В случае с жилым комплексом «Эрмитаж. Ленина» мы решили пойти дальше. Помимо расширенной системы «умный дом», которая сама по себе уже уменьшает затраты на содержание жилья, расходы наших новоселов на ОДН и ЖКХ будут компенсировать солнечные батареи на крыше дома, а также коммерческая недвижимость, платежи за которую будут также идти на содержание дома. Плюс – все жители дома смогут совершенно бесплатно пользоваться благоустроенным паркингом, – комментирует руководитель отдела продаж компании-застройщика Екатерина Прокудина.