В Уфе появились «умные» квартиры с бесплатным паркингом

Дистанционная защита от любых протечек, управление бытовыми приборами на расстоянии, интерактивный учет энергии, а также доступ в подъезд по сканированию лица – далеко не полный список всех инноваций, которые застройщик применил в строительстве современного жилого комплекса доступного бизнес-класса «Эрмитаж. Ленина». Еще одной особенностью дома является солнечная электростанция на крыше, которая будет питать места общественного пользования, а также передача коммерческой недвижимости в собственность управляющей компании, которая будет направлять арендные платежи в счет оплаты услуг ЖКХ. По словам застройщика, жилой комплекс «Эрмитаж. Ленина» – новый формат жилья доступного бизнес-класса для тех, кто умеет считать деньги.
– Безопасные детские площадки, места для хранения колясок и спортивного инвентаря, просторные парадные и скоростные лифты – это тот минимум, которого мы придерживаемся при строительстве всех наших домов. В случае с жилым комплексом «Эрмитаж. Ленина» мы решили пойти дальше. Помимо расширенной системы «умный дом», которая сама по себе уже уменьшает затраты на содержание жилья, расходы наших новоселов на ОДН и ЖКХ будут компенсировать солнечные батареи на крыше дома, а также коммерческая недвижимость, платежи за которую будут также идти на содержание дома. Плюс – все жители дома смогут совершенно бесплатно пользоваться благоустроенным паркингом, – комментирует руководитель отдела продаж компании-застройщика Екатерина Прокудина.
Историческая часть улицы Ленина – тихий и разгруженный центр города. На площадке напротив 95-й школы активно ведутся работы по устройству фундамента нового «умного дома». Район застройки также выбран с умом: рядом школы, детские сады, гипермаркеты и другие объекты социальной инфраструктуры. К устройству первого этажа застройщик планирует приступить уже в конце этого года. Сегодня квартиру в жилом комплексе «Эрмитаж. Ленина» можно приобрести по цене от двух миллионов рублей. Также ГК «Госстрой» предлагает своим клиентам ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и программу обмена вторичного жилья на новые квартиры.
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