В Уфе первый день фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» собрал аншлаг

В Уфе в ГКЗ «Башкортостан» состоялось открытие III фестиваля музыки «Владимир Спиваков приглашает». Традиционно мероприятие собрало полный аншлаг среди уфимцев и гостей столицы, на концерте также присутствовал глава республики Рустэм Хамитов со своей супругой Гульшат.
В первом отделении прозвучал концерт для фортепиано с оркестром № 21 до-мажор Моцарта, в котором солировала 13-летняя пианистка из Японии Шио Окуи. Хрупкая девочка в персиковом блестящем платье вызвала настоящий шквал аплодисментов своей изящной игрой.
13-летняя Шио - победительница I Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева (в младшей группе), совсем недавно стала воспитанницей московской Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.
Звездой второго отделения стал 16-летний скрипач из Швеции Даниэль Лозакович, исполнивший вместе с Национальным филармоническим оркестром России Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Чайковского. После впечатляющей игры на скрипке Страдивари зал приветствовал артистов стоя.
Отметим, что фестиваль продлится в Уфе вплоть до 16 сентября. Сегодня, 15 сентября, на сцене ГКЗ «Башкортостан» выступит наш земляк, 16-летний уфимский пианист Тимофей Владимиров, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Он сыграет для публики произведения Дмитрия Шостаковича.
В заключительный день состоится демонстрация немого фильма Чарльза Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением.
Напомним, Первый Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» состоялся в Уфе в сентябре 2015 года.