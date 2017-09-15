В Уфе первый день фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» собрал аншлаг

Отметим, что фестиваль продлится в Уфе вплоть до 16 сентября. Сегодня, 15 сентября, на сцене ГКЗ «Башкортостан» выступит наш земляк, 16-летний уфимский пианист Тимофей Владимиров, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Он сыграет для публики произведения Дмитрия Шостаковича.