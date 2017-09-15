Дефицит бюджета России за восемь месяцев составил 405 млрд рублей

На сайте Федерального Казначейства РФ появилась информация о состоянии дефицита бюджета. Так, по состоянию на 1 сентября этого года, сумма дефицита составила 405,66 миллиарда рублей.
Известно, что по последним данным в федеральный бюджет поступило 9,607 триллиона рублей, когда как за тот же период времени было потрачено 10,013 триллиона рублей из бюджета.
Напомним, что по прогнозам министра финансов Антона Силуанова, дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП, а по оценке за январь-июль дефицит составил 0,8% ВВП, сообщают РИА Новости.