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Дефицит бюджета России за восемь месяцев составил 405 млрд рублей

15 сентября 2017, 15:29
Данные опубликовали на сайте Федерального Казначейства РФ.

На сайте Федерального Казначейства РФ появилась информация о состоянии дефицита бюджета. Так, по состоянию на 1 сентября этого года, сумма дефицита составила 405,66 миллиарда рублей.

Известно, что по последним данным в федеральный бюджет поступило 9,607 триллиона рублей, когда как за тот же период времени было потрачено 10,013 триллиона рублей из бюджета.

Напомним, что по прогнозам министра финансов Антона Силуанова, дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП, а по оценке за январь-июль дефицит составил 0,8% ВВП, сообщают РИА Новости.

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