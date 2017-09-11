В Уфе экстренно эвакуировали посетителей крупнейших торговых центров

Сегодня, 11 сентября, в Уфе экстренно эвакуировали посетителей сразу пяти торговых центров – «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ "Звездный". Примерно в 14.10 по громкоговорителю в торговых центрах сообщили об угрозе теракта и попросили людей выйти на улицу. Официальная причина пока не известна. Как сообщают «Вести. Башкортостан», экстренная эвакуация связана с тем, что неизвестный сообщил о бомбе в крупнейших торговых комплексах города.