Эксперты обозначили четыре критерия для выбора безопасного банка

Также важно провести проверку и наличие всей документации в печатном виде, с подписями и печатями. При заключении контракта клиент должен получить бумагу, подтверждающую принятие денег, после доверенность сотрудника, который уполномочен совершать сделку от лица учреждения, и выписку со счета с текущим балансом. Если по какой-либо причине банк предоставил не весь перечень документов, следует обратиться на горячую линию Центробанка и рассказать о нарушении.