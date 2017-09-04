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Эксперты обозначили четыре критерия для выбора безопасного банка

4 сентября 2017, 18:43
Выбор безопасного банка в современной России стал одним из главных вопросов. Но в последнее время все чаще появляются сообщения об отзыве регулятором лицензий у кредитных учреждений или их банкротстве. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты при выборе банка рекомендуют изучить четыре критерия.

Первым шагом должен быть детальный анализ СМИ, пишет finoteka.ru. Если в Сети часто попадаются отрицательные отзывы, а учреждение ведет агрессивную рекламную кампанию, стоит присмотреться к нему более тщательно.

Еще стоит проверить, является ли банк участником системы страхования вкладов. В таком случае в ситуации отзыва лицензии клиент сможет возместить финансовый ущерб в сумме до 1,4 миллиона рублей. Поэтому специалисты советуют хранить свои сбережения, если они превышают названную сумму, не в одном банке, а в нескольких.

Кроме этого, обязательно следует уточнять условия по процентной ставке и проводить сравнение с рыночными. Когда ставка слишком высока, скорее всего, кредитное учреждение скоро потеряет лицензию. Таким способом банк стремится привлечь как можно больше финансов перед закрытием.

Также важно провести проверку и наличие всей документации в печатном виде, с подписями и печатями. При заключении контракта клиент должен получить бумагу, подтверждающую принятие денег, после доверенность сотрудника, который уполномочен совершать сделку от лица учреждения, и выписку со счета с текущим балансом. Если по какой-либо причине банк предоставил не весь перечень документов, следует обратиться на горячую линию Центробанка и рассказать о нарушении.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика#Видео
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