Какому банку отдать деньги и как защитить свои вклады?

Posted 31 августа 2017, 03:20
Published 31 августа 2017, 03:20
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В Башкирии, как и в других регионах, периодически закрываются банки, причем нередко это сопровождается скандалом вокруг денег, потерянных их клиентами. В принципе, «проблемность» банка нередко видна заранее.
- Обычно эти банки ведут агрессивную рекламную кампанию, иногда открывают новые отделения в «бойких» местах для привлечения как можно большего количества граждан. При этом продуктовая линейка и инфраструктура часто не соответствуют современным требованиям. Например, банк может совсем не предлагать услуги дистанционного обслуживания, - прокомментировало для RostovGazeta Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Как проверить банк
Чтобы проверить банк, нужно предпринять следующее:
- убедитесь, что банк - участник системы страхования вкладов. Сделать это можно на сайте Центробанка РФ, а также Агентства по страхованию вкладов.
- Сопоставьте проценты, которые предлагает банк, с реальными рыночными. Информацию о базовом уровне доходности вкладов можно узнать на сайте ЦБ РФ, где данные обновляются ежемесячно, - советуют в АСВ. - Если вы не уверены, настоящий ли перед вами банк, ни в коем случае не сообщайте этой организации свои персональные данные (ФИО, паспорт, адрес, номера банковских карт и т.п.).
- почитайте статьи о банке в интернете и СМИ, отзывы клиентов, изучите его положение в различных рейтингах.
- Если вы видите объявление: доход 18 % - проверьте, прежде всего, куда вам предлагают вложить деньги, - также советуют в АСВ.
Какие вклады застрахованы
Важно знать, что даже если банк ликвидирован, вкладчик не обязательно их потеряет. Полностью будет возмещены вклады до 1,4 млн рублей на человека. Деньги выдают в рублях, а если счет был в валюте, то его переведут в рубли по курсу на дату отзыва лицензии.
Это возможно благодаря тому, что в России успешно функционирует система страхования вкладов. В ней сегодня состоят 495 действующих банков. Раз в квартал они переводят 0,12% суммы всех имеющихся у них вкладов (порядка 30 миллиардов рублей). Сумма страхового возмещения за 13 лет выросла со 100 тысяч рублей в 2004 году до 1,4 млн руб.
Как делать банковский вклад
- уточните тип вклада - не все они попадают под страхование.
- в каждом отдельном банке держите на счете менее 1,4 миллиона рублей. Это полезно на случай наступления страхового случая.
-проверяйте свои данные, указанные в договоре и сообщайте банку об их изменениях. Это ускорит поиск вас в списках вкладчиков.
- сохраняйте все документы по вкладам. Это экземпляр договора банковского вклада (счета), приходный ордер с отметками банка о внесении денег (или платежное поручение другого банка о перечислении денег на счет вкладчика, или другой документ, который подтверждает внесение денег на счет банка).
- пользуйтесь интернет-банкингом, чтобы все время быть в курсе движения средств на своих счетах.
Какие вклады не страхуются
Страхование не распространяется на:
- вклады на предъявителя (в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом или сберегательной книжкой на предъявителя);
- средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты для профессиональной деятельности;
- вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;
- средства, переданные банкам в доверительное управление;
- средства, размещенные на обезличенных металлических счетах;
- электронные денежные средства;
- средства, размещенные индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты;
- средства, размещенные физлицами в ценные бумаги банка (акции, облигации, векселя и прочие).
Когда вернуть деньги нельзя
Получить страховое возмещение не получится, если вы вложите средства в
- МФО,
- кредитный кооператив,
- инвестиционную компанию.
ВАЖНО! Правило возмещения вкладов до1,4 млн руб распространяется только на банковские вклады! Во всех остальных случаях ответственность будет лежать только на вас.
- Если это микрофинансовая компания (МФК), кредитный потребительский кооператив (КПК) или инвестиционная компания – то такие вложения граждан в системе страхования вкладов не застрахованы, - комментируют в АСВ. - Вложения в финансовую пирамиду означают 100-процентную потерю ваших средств. Застрахованы государством только денежные средства, размещенные в банке на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты.
Как вернуть вклад
Допустим, наступил страховой случай: банк лишился лицензии или введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Тогда нужно знать следующее:
- придите с паспортом в банк-агент для оформления заявления. Или, если возможности прийти нет, скачайте бланк заявления с сайта банка и вышлите почтой, заверив нотариально.
- физлица смогут получить возмещение как наличными, так и на расчетный счет. Индивидуальные предприниматели получат деньги только по безналичному перечислению.
- выплаты начинаются не позднее 14 дней с момента отзыва лицензии. Деньги должны выплатить в течение 3 рабочих дней после подачи заявления.
- если у вас будут вопросы, звоните на телефон горячей линии Агентства по страхованию вкладов - 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные) Ответы на многие вопросы пострадавших вкладчиков можно найти на сайте агентства в разделе «вопрос-ответ».
Если банк исчез, а кредит остался
- Кредиты, оставшиеся в ликвидированном банке, нужно будет выплачивать по реквизитам, указанным в банке или на сайте АСВ.
- После отзыва лицензии (и до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора банка) можно написать письмо во временную администрацию и уточнить информацию по задолженности.
- нужно обязательно сохранить всю информацию о платежах: чеки, реквизиты, скриншоты.
- АСВ может передать кредит в другой банк, где правила могут отличаться, но ключевые условия договора должны сохраниться.
- Если в банке, где наступил страховой случай, открыт счет и есть непогашенный кредит, то выплатить его за счет имеющихся в этом же банке денег не получится, так как это запрещено законодательством. Если размер вклада превышает сумму остатка по кредиту – будет выплачена страховка за вычетом долга, а оставшаяся часть – только после погашения кредита. В другом случае (вклад меньше долга) страховку удастся получить только после закрытия обязательств перед банком.