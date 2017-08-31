Какому банку отдать деньги и как защитить свои вклады?

- Если в банке, где наступил страховой случай, открыт счет и есть непогашенный кредит, то выплатить его за счет имеющихся в этом же банке денег не получится, так как это запрещено законодательством. Если размер вклада превышает сумму остатка по кредиту – будет выплачена страховка за вычетом долга, а оставшаяся часть – только после погашения кредита. В другом случае (вклад меньше долга) страховку удастся получить только после закрытия обязательств перед банком.