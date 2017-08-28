Аэрофлот представил новое меню бизнес-класса

Аэрофлот стал первой в России авиакомпанией, которая за качество сервиса удостоена высокого рейтинга «четыре звезды» от британского агентства Skytrax – ведущего в мире оценщика уровня услуг на воздушном транспорте. Аэрофлот неоднократно входил в число перевозчиков с наилучшим бортовым питанием, в том числе в топ-10 глобальных авиакомпаний по версии американского журнала о путешествиях Global Traveler. А в июне этого года меню Аэрофлота победило в двух номинациях премии «Вкус на высоте» от ведущего в мире издания об индустрии путешествий Business Traveller.