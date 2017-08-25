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Posted 25 августа 2017, 03:30

Published 25 августа 2017, 03:30

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Сотрудник Службы спасения: Мне в Уфе нравится все

25 августа 2017, 03:30
Участник проекта Уфалогия поинтересовался мнением сотрудника экстренной службы о родном городе.

08.30, Служба спасения 112, ул. Российская, 21.

Сотрудникам Службы спасения Уфы приходится постоянно сталкиваться с тревожными сообщениями о чрезвычайных происшествиях и участвовать в их ликвидации и спасении жизней. Возможно, именно по этой причине у спасателей свой оптимистичный взгляд на окружающий мир.

Я спросил у сотрудника Службы спасения Яны Калининой, чего ей не хватает для комфортной жизни в городе?- Я не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Мне здесь нравится.

#Дмитрий Саламатин#Город#Новости
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