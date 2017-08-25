Сотрудник Службы спасения: Мне в Уфе нравится все

Posted 25 августа 2017, 03:30
Published 25 августа 2017, 03:30
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
08.30, Служба спасения 112, ул. Российская, 21.
Сотрудникам Службы спасения Уфы приходится постоянно сталкиваться с тревожными сообщениями о чрезвычайных происшествиях и участвовать в их ликвидации и спасении жизней. Возможно, именно по этой причине у спасателей свой оптимистичный взгляд на окружающий мир.
Я спросил у сотрудника Службы спасения Яны Калининой, чего ей не хватает для комфортной жизни в городе?- Я не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Мне здесь нравится.