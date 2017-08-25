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Posted 25 августа 2017, 03:30

Published 25 августа 2017, 03:30

Modified 17 октября 2022, 19:35

Updated 17 октября 2022, 19:35

Пассажиров теплохода «Башкортостан» в Бирске встретили стрельцы

25 августа 2017, 03:30
Сюжет
Уфалогия
Уфа-Бирск-Уфа: История одного рейса.

Медиакорсеть решила рассказать об истории одного рейса в пяти эпизодах. Сегодня в рамках Уфалогии сделать это оказалось невозможным, потому что теплоход «Башкортостан» находится в плавании. Но ровно неделю назад мы специально отправились в короткое путешествие на этом теплоходе по маршруту «Уфа-Бирск-Уфа», чтобы рассказать и об этой стороне городской жизни.

10.30 19 августа. Бирск, речной порт.

Пассажиров теплохода «Башкортостан» на берегу ожидало неожиданное зрелище. На площади у речного вокзала их встретили бирские стрельцы.

Участники одноименного клуба рассказали об истории города и о самих стрельцах.

- У стрельцов был пистолет немецкий, который заряжался пороховницей, сабля польская, - начал рассказ стрелец Руслан. – А вот эти штуки, где хранились заряды с порохом, называли «12 апостолов». Обязательно нож и ложка. Шапка с изображением короны, причем чем выше шапка, тем больше начальство, которое эту шапку носит.

Оказывается, бирские стрельцы несли службу в городе, охраняли перевоз, брали таможенный сбор с приезжих купцов и следили за порядком. Платили им 3 рубля с полтиной в год, на эти деньги можно было купить около трех коров. Воинам также разрешалось плотничать, они работали также столярами, обувщиками, писарями.

- Чтобы стать стрельцом, надо было иметь пять поручителей, - рассказал Руслан. – Новый стрелец получал подъемные, 10 рублей, и оружие. Если он убегал с деньгами, то за него рассчитывались поручители. Стрельцы шли семьями на службу и на вечное поселение.

Рассказав свои истории, стрелец Руслан и десятник Ильдар предложили приобрести у них «чешуйки», копии копейки Алексея Михайловича. На копейку можно было купить курицу или гуся. Сейчас чтобы купить гуся, нужно выложить в десятки тысяч раз больше копеек.

Добавим, что рейс осуществляет компания "Ространстур": вот их группа Вконтакте.

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