Пассажиров теплохода «Башкортостан» в Бирске встретили стрельцы

Медиакорсеть решила рассказать об истории одного рейса в пяти эпизодах. Сегодня в рамках Уфалогии сделать это оказалось невозможным, потому что теплоход «Башкортостан» находится в плавании. Но ровно неделю назад мы специально отправились в короткое путешествие на этом теплоходе по маршруту «Уфа-Бирск-Уфа», чтобы рассказать и об этой стороне городской жизни.