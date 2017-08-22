В Башкирии водитель BMW насмерть сбил женщину

Вчера ночью в Уфимском районе на 1446 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 29-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Уфы за рулём "BMW 520I" в направлении Самары совершил наезд на 42-летнюю уфимку. Как сообщается в блоге главы ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова, в результате ДТП женщина от полученных травм скончалась. Начато разбирательство.