В Башкирии ВАЗ на большой скорости сбил девушку на «зебре»
17 августа, 10:44ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Интернет
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Она переходила дорогу на зелёный свет.
Как сообщается в группе в социальной сети, днём 16 августа в Стерлитамаке на перекрестке пр.Октября и улицы Артема произошел наезд на пешехода. Запись с видеорегистратора выложил один из пользователей сети. На записи видно, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбивает "ВАЗ-2106».
Из комментариев очевидцев стало известно, что девушка осталось жива, но находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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