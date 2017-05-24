В Башкирии ВАЗ на большой скорости сбил девушку на «зебре»

Она переходила дорогу на зелёный свет.

Как сообщается в группе в социальной сети, днём 16 августа в Стерлитамаке на перекрестке пр.Октября и улицы Артема произошел наезд на пешехода. Запись с видеорегистратора выложил один из пользователей сети. На записи видно, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбивает "ВАЗ-2106».