Мэрия Уфы решила показать жителям, кто и где должен убирать город

О запуске карты сообщил сегодня на оперативке в мэрии первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. Он напомнил, что в городе только чуть более трети территории принадлежит муниципалитету, а все остальные участки находятся в частной собственности или в аренде. Предприятия и организации, напомнил Хусаинов, этой зимой в период обильных снегопадов не проводили работы по благоустройству, а горожане критиковали за это мэрию.