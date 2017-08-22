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Мэрия Уфы решила показать жителям, кто и где должен убирать город

22 августа 2017, 08:56
Администрация города Уфы запустила интерактивную карту зон ответственности по содержанию и благоустройству. Как считают в мэрии, это должно помочь избежать необоснованной критики в адрес муниципалитета со стороны горожан в случае обильных снегопадов.

О запуске карты сообщил сегодня на оперативке в мэрии первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. Он напомнил, что в городе только чуть более трети территории принадлежит муниципалитету, а все остальные участки находятся в частной собственности или в аренде. Предприятия и организации, напомнил Хусаинов, этой зимой в период обильных снегопадов не проводили работы по благоустройству, а горожане критиковали за это мэрию.

- Была обоснованная волна недовольства в сторону городских властей, - отметил Хусаинов. - Но в этом году только оставаться за широкой спиной администрации, наверное, уже не удастся.

На интерактивной карте, как сообщил Хусаинов, на сегодня уже нанесено более семи тысяч участков. Красным цветом отмечены территории, которые находятся в частной собственности, зеленым - те, что закреплены за муниципалитетом.

- Особенно эта карта будет иметь актуальность в зимний период, - подчеркнул ХУсаинов, добавив, что это в том числе и инструмент работы для городских коммунальщиков.

#Новости#Наталья Кузнецова#Город#Видео
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