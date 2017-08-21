В Уфе на 76-м году жизни умер народный артист Башкирии Анатолий Хаустов

Среди работ Анатолия Хаустова: Миша Земцов в «Жестоких играх» А.Арбузова, Егор в «Гнезде глухаря» В.Розова, Энрике в «Испанском священнике» Д. Флетчера, Горацио в «Гамлете» У.Шекспира, Леонида Папагатто в комедии «Моя профессия – синьор из общества» Д.Скарначчи и Р.Тарабузи. Серьезными достижениями артиста Хаустова стали такие разноплановые роли, как Николай Иванович в спектакле по пьесе Л.Петрушевской «Три девушки в голубом», Клеант в «Тартюфе» Ж.-Б. Мольера и, наконец, Гаев в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад».