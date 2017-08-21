В Уфе на 76-м году жизни умер народный артист Башкирии Анатолий Хаустов

Актёр работал в Русском драматическом театре с 1965 года, после окончания Саратовского театрального училища имени Слонова, сообщает министерство культуры республики. За эти десятилетия актер проявил себя в качестве мастера, владеющего прекрасной традиционной школой русского реалистического театра, как актера правдивого сценического рисунка и выразительных средств. Им была сыграна масса самых разнообразных ролей.
Среди работ Анатолия Хаустова: Миша Земцов в «Жестоких играх» А.Арбузова, Егор в «Гнезде глухаря» В.Розова, Энрике в «Испанском священнике» Д. Флетчера, Горацио в «Гамлете» У.Шекспира, Леонида Папагатто в комедии «Моя профессия – синьор из общества» Д.Скарначчи и Р.Тарабузи. Серьезными достижениями артиста Хаустова стали такие разноплановые роли, как Николай Иванович в спектакле по пьесе Л.Петрушевской «Три девушки в голубом», Клеант в «Тартюфе» Ж.-Б. Мольера и, наконец, Гаев в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад».
Одной из ярчайших работ Анатолия Хаустова стала роль графа Норфолка в спектакле «Ваша сестра и пленница…» Л. Разумовской.
За заслуги в развитии театрального искусства республики, в 1984 году Хаустов был удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан».
Прощание с Анатолием Тихоновичем Хаустовым состоится 22 августа в 12.00 в фойе театра.