В Стерлитамаке пытались поджечь приемную вице-спикера парламента Башкирии

- У меня две версии: бытовое хулиганство или это связано с общественно-политической деятельностью, - рассказал он. - Приемная в Стерлитамаке существует более полутора лет. За это время туда обратилось около тысячи человек, а я направил около 600 депутатских запросов после их обращений. Запросы были связаны с деятельностью управляющих компаний, финансовых потребительских кооперативов, застройщиков. По некоторым из них возбуждены уголовные дела. Например, по ситуации с пайщиками земель в Аургазинском и Стерлитамакском районах, где в общей сложности порядка 900 пайщиков лишились своих земельных паев.