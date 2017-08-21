В Стерлитамаке пытались поджечь приемную вице-спикера парламента Башкирии

В Стерлитамаке в ночь на 18 августа попытались поджечь общественную приемную вице-спикера Госсобрания Башкирии Вадима Старова. Неизвестные бросили в дверь приемной бутылки с воспламеняющейся жидкостью и повредили баннер над входом.
Депутат от КПРФ Вадим Старов сообщил Медиакорсети, что он обратился с заявлением о происшествии в полицию.
- У меня две версии: бытовое хулиганство или это связано с общественно-политической деятельностью, - рассказал он. - Приемная в Стерлитамаке существует более полутора лет. За это время туда обратилось около тысячи человек, а я направил около 600 депутатских запросов после их обращений. Запросы были связаны с деятельностью управляющих компаний, финансовых потребительских кооперативов, застройщиков. По некоторым из них возбуждены уголовные дела. Например, по ситуации с пайщиками земель в Аургазинском и Стерлитамакском районах, где в общей сложности порядка 900 пайщиков лишились своих земельных паев.
Вадим Старов сообщил, что собирается поехать в Стерлитамак, чтобы проверить вторую версию и встретиться с местными коммунистами. Мы следим за развитием событий.